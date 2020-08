Nanna Filt Christensen er 36 år og lærer på Taastrup Realskole. Hun har vundet en pris for det særlige undervisningsforløb med Lego-skolen, hun lavede for sine elever under skolernes coronanedlukning. De små Lego-film lavede hun i hjemmet i Taastrup. Foto: Privat

Hædret for undervisning: Nannas Lego-film gjorde corona-nedlukning lidt sjovere

En god fantasi, et stort overskud og en forkærlighed for Lego. Det var medvirkende til, at Nanna Filt Christensen tirsdag aften blev hædret for sin indsats i sin fjernundervisning under coronakrisen. Nanna Filt Christensen er nemlig lærer på Taastrup Realskole, og da hendes elever i 4. klasse ikke kunne komme i skole på grund af coronanedlukningen, så skabte hun en virtuel Lego-klasse, som hendes elever kunne følge i små film.

