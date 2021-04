Se billedserie John Rasmussen begyndte den 1. marsts som varehuschef i Føtex i City 2. Foto: Jens Wollesen

Hård start for ny chef i et nedlukket center

Taastrup - 02. april 2021 kl. 06:02 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Der er udskiftet i ledelsen i en lokale dagligvareforretning.

John Rasmussen har overtaget tjansen som varehuschef i Føtex City 2 i Høje-Taastrup. Det skete officielt den 1. marts.

Han kommer fra en stilling som sektionsleder i Bilka i Slagelse, og så er næste skridt at blive varehuschef.

- Jeg glæder mig til at møde alle kunderne og ser frem til at være en del af byen. Høje-Taastrup er et område med potentiale med nyt rådhus, boliger og den lange skaterbane. Byen har virkelige noget at byde på, og fremtiden ser lys ud, siger 49-årige John Rasmussen.

Lige nu er det lidt trange tider for Føtex i City 2. Centeret er lukket ned, og det betyder ifølge den nye varehuschef, at der er 25-30 procent færre kunder.

- Så vi glæder os til, at der kommer liv i centeret igen. Det er virkelig underligt, at der er helt dødt. Vi er selvfølgelige nogle af dem, der har haft lov til at holde åbent, og derfor føler vi også med de andre forretninger, for City 2 er virkelig ramt, og det har også ramt os, siger John Rasmussen, der har været 15 år i Salling Group, der ejer Føtex

Ifølge genåbningsplanen vil City 2 kunne åbne igen den 21. april.

Mange stamkunder I den nye stilling ser den nye chef frem til at blive en del af lokalsamfundet.

- Der er mange stamkunder her i denne Føtex, og mange har allerede stoppet mig og sagt velkommen. Det er noget anderledes end i Bilka, hvor man måske ikke kommer her flere gange om ugen som i Føtex. Jeg vil forsøge at være synlig og glæder mig også til at lære de andre forretningsdrivende i centeret at kende, siger John Rasmussen, der bor i Terslev ved Haslev på Sydsjælland.

John Rasmussen har overtaget efter Pernille Kaas, der skal være leder af Føtex i Ringsted.