Håndfaste succeser til skoleelever

Taastrup - 30. maj 2018 kl. 19:18 Af Johan Monggaard

Når fodboldturneringen Charlotte Cup bliver spillet 9. juni ved sommerfesten i Hedehusene, så er banens bander lavet af en flok 8. klasseelever fra Charlotteskolen. For gennem de seneste tre uger er ni skoleelever fra Charlotteskolen rykket væk fra den traditionelle skoleundervisning og ind på en af Roskilde Tekniske Skoles afdelinger, hvor de har arbejdet intensivt med af få gjort fodboldbanderne klar til turneringen.

For eleverne er det et afbræk fra den normale skolehverdag og et indblik i, hvad det vil sige at gå på teknisk skole. Med den anderledes undervisning får eleverne set, hvordan blandt andet matematik kan bruges i praksis i hverdagen, når de bruger matematiske formler til at finde ud af, hvordan banderne skal skæres.

Det anderledes undervisningsforløb er en del af projektet Uddannelse til alle, og blandt de elever fra Charlotteskolen, der denne gang får et indblik i håndværksfaget, er 14-årige Jens-Ulrik Storgaard, der i øjeblikket spekulerer over, hvilken retning hans uddannelse efter folkeskolen skal bevæge sig i.

- Jeg har haft nogle tanker om min uddannelse om, at det skulle være noget med håndværk. Jeg var praktik i en uge hos en tømrer, hvilket jeg ikke syntes var så sjovt, så det var jeg kommet lidt væk fra. Så kom tilbuddet om at komme herud i tre uger og lære nogle forskellige ting, fortæller skoleeleven og fortsætter:

- De her tre uger har været rigtig sjove, for man er herude sammen med nogle, man kender. Jeg overvejer stadig at blive tømrer. Men jeg er ikke den type, der ikke kan lide skolen, siger 14-årige Jens-Ulrik Storgaard.

Træt på en anden måde

For 15-årige Samet Kahmaz er forløbet på Roskilde Teknikske Skole på Ledreborg Allé i Roskilde muligheden for at få brugt sine hænder.

- Jeg er god til at lave noget med mine hænder, og jeg er interesseret i at være tømrer, fortæller skoleeleven, der efter en dag med tømrerarbejdet føler sig træt på en anden måde, end når han kommer hjem fra Charlotteskolen.

- Det er meget bedre her, og man bliver også meget mere træt her - på den gode måde. For man laver meget her, siger Samet Kahmaz, der på trods af sin interesse for tømmerarbejdet helst vil arbejde med it.

Sparket ind på en retning

Underviser på Ungdomsskolen, Per Svendsen, er sammen med eleverne gennem alle tre uger og for ham gælder det om at give eleverne et indblik i, hvad man kan, hvis man ikke nødvendigvis er skabt til at sidde at kloge den i bøger.

- Konceptet er at få eleverne sparket ind på en retning. Det er til drenge, som sidder lidt tungt i skolestolen. Vi møder tit unge, der siger, at de ikke kan matematik. Men jo, de kan vores matematik. Vi giver eleverne håndfaste succeser hele tiden, og det er det, der er så fedt ved det her, forklarer Per Svendsen.

I løbet af ugerne i Roskilde fik eleverne besøg af borgmester Michael Ziegler (K), der kun ser positive ting ved, at eleverne kommer fra skolen og ud og stifter bekendtskab med et håndværksfag.

- De, der er her, havde måske brug for noget andet, og det kan måske give dem mod på at undersøge feltet af erhvervsuddannelserne lidt bredere. Eller også finder de ud af, at de skal noget bogligt, fortæller Michael Ziegler, der mener, at det er en god ting, at arbejdet på den tekniske skole skal bruges til noget i sidste ende.

- Motivationen man kan få ud af at skulle lave noget, der skal bruges i virkeligheden og knokle på for at nå det til en bestemt dato og få læring ind ved at udvikle projekterne, giver så meget mening.