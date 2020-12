Håber på mere åbenhed: - Vi ligger lidt gemt væk her på torvet

- Vores oplevelse er, at kunderne er glade for at komme her, og at de får en god service uden lang ventetid, og mange nye kunder går herfra med et smil og god service, siger Hussam Al-Hussein, der har været filialleder i omkring to år.

- Det føles lidt som et minicenter og er et hyggeligt lille område. Dog kunne der være bedre synlighed og bedre parkeringsforhold. Nogle kunder føler, at vi ligger lidt gemt væk, og vi oplever, at nogen er overraskede over, at der er butikker, så et mere åbent område ville gavne, så man kan sidde på torvet og hygge sig, og så der måske er plads til en skøjtebane og et juletræ, siger Hussam Al-Hussein.