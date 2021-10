Rektor Ida Diemar på Høje-Taastrup Gymnasium mener, det er vigtigt, at man kigger på elevfordelingen på gymnasier, men om et midlertidigt stop for optag, er det rigtige, er hun ikke sikker på. Foto: Kim Rasmussen Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Gymnasium må ikke optage elever til næste år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Gymnasium må ikke optage elever til næste år

Taastrup - 05. oktober 2021 kl. 15:17 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Mandag indgik regeringen en aftale med en række støttepartier, der indebærer at flere gymnasier ikke må optage nye elever fra sommeren 2022.

Det skal være med til at sikre, at gymnasierne vil have en mere blandet elevsammensætning, når man kigger på etnicitet.

Et af de gymnasier er Høje-Taastrup Gymnasium. Ifølge Børne- og undervisningsministeriet havde 53 procent af eleverne på Høje-Taastrup Gymnasium i 2020 en anden etnisk baggrund end dansk på Høje-Taastrup Gymnasium ud af skolens 451 elever. Her indgår både stx-elever, hf-elever og ASF-elever, der stort set kun har dansk baggrund.

Fornuftigt at kigge på det På gymnasiet fortæller rektor Ida Diemar, at hun hilser det velkommen, at man kigger på elevfordelingen.

- Det er fornuftigt at kigge på balancen, for der opstår et brugbart kulturmøde, når elever med forskellige baggrunde mødes, og det er her integrationen sker.

Hun føler sig dog lidt i et dilemma.

- Her på skolen er vi stolte over og glade for vores elever. De har et lavt fravær, mange piger vælger naturvidenskabelige fag, og de holder ikke sabbatår og kommer hurtigt videre med deres uddannelse. Så mine elever overholder alle de krav, som politikerne sætter, siger Ida Diemar, der har været rektor på gymnasiet siden august sidste år.

- Men alt det bliver ikke omtalt i medierne, og derfor går det uden om politikernes bevidsthed, siger hun.

Mange andre elever Med den nye aftale får Høje-Taastrup Gymnasium økonomisk kompensation for de manglende elever de kommende tre år. Og trods en manglende årgang, så skal skolens øvrige elever nok få en god skole tid.

- Vi har heldigvis mange andre elever på skolen. Og det er vores opgave at sørge for, at de får en fed skoletid og mødes på kryds og tværs. Vi fortsætter i hvert fald vores positive udvikling med sociale arrangementer, siger Ida Diemar.

Fra skoleåret 2023/24 træder en ny fordelingsmodel i kraft, og her var der i en række beregninger lagt op til, at andelen af elever med anden etnisk baggrund på Høje-Taastrup Gymnasium vil være på omkring 35 procent, hvis beregningerne holder.

- Jeg tror på, at balancen bliver bedre, og jeg tror også på, at de lokale elever fortsat vil søge vores gymnasie, fordi de får en god ungdomsuddannelse med fokus på det tætte lærer-elev-forhold, hvor alle ses og løftes og høj trivsel, siger Ida Diemar.

relaterede artikler

Rektor hilser ny aftale velkommen: Vi lærer af at være forskellige 11. juni 2021 kl. 15:29

Et stort spørgsmålstegn: Man tvinger elever til noget de ikke vil 11. juni 2021 kl. 15:17

Optaget på private gymnasier fastfryses i tre år 11. juni 2021 kl. 07:31