Gymnasium hjælper børn uden hjem

På Høje-Taastrup Gymnasium har man altid været meget fokuseret på at støtte velgørende formål, alligevel fortæller uddannelseschef, Susanne Meyersahm, at gymnasiet i højere grad end tidligere satser på at støtte denne former for tiltag:

- Det er blevet endnu vigtigere i dag med den stigende mig-kultur at lære de unge, at det er vigtigt at udvise solidaritet og medfølelse. Vi har derfor et stigende fokus på at støtte velgørende formål som en del af den almene dannelse. Derfor er det også enormt positivt, at eleverne og lærerne har været så gode til at støtte op og samle flere tusinde kroner sammen.