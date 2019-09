Se billedserie Torsdag blev årets Operation Dagsværk-projekt præsenteret i Handicaporganisationernes Hus. Foto: Danske Handicaporganisationer

Gymnasieelever vil hjælpe unge med handicap fra Uganda

Taastrup - 20. september 2019

Operation Dagsværk (OD) lancerer deres oplysningskampagne i Høje Taastrup, som skal motivere gymnasieelever til at trække i arbejdstøjet den 6. november. Elevernes løn går ubeskåret til et projekt, som skal skabe bedre vilkår for unge med handicap i Uganda. Det skete ved et arrangement torsdag.

I Handicaporganisationernes Hus præsenterede frivillige deres oplysningskampagne sammen med årets partnere Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og Danske Handicaporganisationer (DH).

Kampagnen skal oplyse landets gymnasieelever om, at de kan give en dag af deres uddannelse, for at unge i Uganda kan få en.

I Uganda lever cirka to millioner unge med et handicap. Mange bliver mødt med overtro og fordomme og har derfor svært ved at leve et ungdomsliv på lige fod med andre unge. Eksempelvis afslutter 90 procent af de unge med handicap ikke en uddannelse.

Lokale elever lytter med Fire elever fra Høje Taastrup Gymnasium er nogle af dem, der var kommet for at lytte. De vil gerne selv arbejde på Dagsværkdagen og være med til at udbrede viden om at leve med et handicap.

- Jeg har selv et handicap, og vil gerne være med til at sikre, at andre også får den hjælp, som jeg selv har fået, siger Richard.

De fire elever fra 1. G er enige om, at det er en god sag og et godt formål.

- Jeg vil rigtig gerne give min støtte, hvor jeg kan, og være med til at snakke den her kampagne op, siger Shanna.

Sammen med 15.000 andre elever stiller Shanna, Ronja, Cecilie og Richard fra Høje-Taastrup Gymnasium sig til rådighed for privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner på Dagsværkdagen.

Over hele landet kan arbejdspladser hyre en eller flere elever til rengøring, havearbejde, kreative indspark på arbejdspladsen eller noget helt fjerde - og dermed støtte projektet.

De indsamlede midler går til et treårigt projekt, som bliver gennemført af Operation Dagsværk, SUMH og DH. Projektet starter op i 2020.

Operation Dagsværk Man kan støtte Dagsværk-projektet ved at hyre en Dagsværker den 6. november.

Det koster (minimum) 350 kr. for et dagsværk svarende til fem timers arbejde. Dagsværkerne kan gøre rent, vaske bil, ordne have, gå med på indkøb, spille fodbold med børnene eller alt muligt andet.

Hvis man er interesseret, kan man kontakte Operation Dagværk på od@od.dk