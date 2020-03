Gymnasieelever skal stadig »i skole« og lave stor opgave trods Corona-lukning

Der har været underligt stille på Høje-Taastrup Gymnasium, efter statsminister Mette Frederiksen torsdag aften beordrede uddannelsesinstitutioner at lukke med det samme.

Det fortæller Inge Reich, vicerektor på Høje-Taastrup Gymnasium, som også siger, at man med de seneste dages udvikling havde forventet, at gymnasierne skulle lukkes ned, og eleverne sendes hjem.

- Vi havde heldigvis ingen smittede eller nogen i karantæne som på andre gymnasier, men vi havde forventet, at det ville ske, men først en gang i næste uge, så vi var klar på, selvom der selvfølgelig stadig er nogle uklarheder, siger Inge Reich.

Efter lukningen har gymnasiet offentliggjort nogle råd og vejledninger til eleverne. Her står der at undervisningen fortsættes, og at eleverne ikke har fri, men skal løse opgaver og kommunikere elektronisk med lærerne. Der vil være mødepligt og blive registreres fravær.