Gymnasieelever i samarbejde med Verdensnaturfonden

Det er en del af projektet 'Opdag Havet 2.0', hvor Verdensnaturfonden gennem spændende undervisning med innovative virkemidler vil engagere den danske ungdom og få dem til at forholde sig til de miljøproblemstillinger, der er i og omkring de danske have. Herunder spøgelsesnet, skrald på strande, olie i havene og støj under vand.

MasterClass-eleverne lagde i deres forslag vægt på, at det giver en højere motivation for undervisningen, når elever bliver aktive aktører og er med til at udarbejde konkrete produkter og løsninger til virkelighedens udfordringer. Et forslag var et tværfagligt forløb, der bygger sig op om en paneldebatter. Her får eleverne roller, som svarer til virkelighedens interessenter. De skal herefter diskutere ud fra deres rolle, uanset hvad deres egne holdninger er. På den måde lærer de unge at sætte sig ind i andres holdninger og belyse et emne fra forskellige perspektiver. Samtidig kan de komme tættere på en løsning af den konkrete udfordring og stille løsningsforslag.