Se billedserie Som en del af Operation Dagsværk kunne lærere og ansatte på Høje-Taastrup Gymnasium få vasket og støvsuget deres biler for 150 kroner,. Foto: PR Foto: NICOLAS STJERNSTROEM

Gymnasieelever hjælper unge med handicap

Taastrup - 07. november 2019

Årets Operation Dagsværk løb onsdag af stablen over hele landet. Også i Høje-Taastrup var gymnasieelever ude at samle penge ind til at forbedre vilkårene for unge med handicap i Uganda - et projekt, som Sammenslutningen af Unge med Handicap og Danske Handicaporganisationer har sat i søen sammen med lokale partnere i Uganda.

Årets fokus er et, der ligger mange elever og ansatte på Høje-Taastrup Gymnasium særligt på sinde, da gymnasiet med sin særlige linje for unge med autisme selv er med til at forbedre vilkårene for unge med handicap i Danmark.

En af eleverne, der var med til at samle ind, var Fie fra 3.Y:

- Jeg er med til Operation Dagsværk, fordi det er en virkelig god sag. Jeg har selv nogle i min familie, som har et handicap, men som alligevel har haft mulighed for at tage en uddannelse, fordi vi bor i Danmark. Det skal være muligt for alle med handicap uanset hvilket land, man bor i, siger hun.

Fie brugte dagen på at gøre rent på skolen og samle skrald udenfor.

Ude på gymnasiets parkeringsplads havde Rukiye (3.A), Sumaya (3.A) og Sevval (3.KW) besluttet sig for at tjene penge til Operation Dagsværk ved at vaske og støvsuge biler for lærere og ansatte.

- Et stk. bilvask med støvsugning koster 150 kroner, som går direkte til projektet i Uganda, fortæller Rukiye, og fortsætter:

- Vi har det så godt her i Danmark, og i andre lande er der børn og unge, der virkelig har brug for støtte, så det føles bare rart at kunne gøre noget for dem.

- Sevval slukker for støvsugeren et øjeblik og tilføjer:

- Her på skolen kan vi jo se, hvor meget det betyder, at der er en ASF-linje, så unge med autisme også kan få en studentereksamen. Derfor giver det meget mening at gøre noget for unge med handicap i andre lande, så de også kan få den mulighed.

I Uganda er det kun 10 procent af unge med handicap, der får en uddannelse, og meget af det bunder i fordomme og stigmatisering. Derfor skal de indsamlede midler blandt andet gå til oplysningskampagner og uddannelse af rollemodeller med handicap, der kan sprede viden til andre unge med handicap, uddannelsessteder og arbejdsgivere.