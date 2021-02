Et lille øjebliksbillede af Christina Bramows hjemmekontor/hjemmelaboratorium da hun var »på besøg« hos 9.a fra Ishøj skole med oplæg og hjemmeforsøg om smagssansen, fordøjelsen og tilfredse tarmbakterier.

Gymnasie inviterede folkeskole til virtuel biologiundervisning

Taastrup - 18. februar 2021 kl. 19:27 Kontakt redaktionen

Mandag den 8. februar var 9.a på Ishøj Skole på besøg i Christina Bramows hjemmelaboratorium.

Christina underviser til daglig i biologi og oldtidskundskab på Høje-Taastup Gymnasium, men i denne tid skifter hun og flere andre af gymnasiets lærere af og til publikum. Lærere og elever på de lokale grundskoler har kunnet melde sig til bl.a. foredrag om slaget på Capitol Hill, forelskelse og altså Christinas tilbud om smag, fordøjelse og tilfredse tarmbakterier.

For Marina Leshchyenko Sibbert og Laura Cetti Sømmerly Huge-Juul, som går i 9.a på Ishøj Skole, var det et tiltrængt afbræk i den normale undervisning:

- Det var sjovt at lave forsøg, og vi lærte ret mange ting. Noget af det, havde vi haft om før, men der var også meget nyt, fortæller Laura. Begge piger er efterhånden godt trætte af nedlukning og virtuel undervisning.

- Vi laver faktisk også forsøg med vores egen biologilærer, men det var sjovt at møde en anden og lave forsøgene på en anden måde, fortæller Laura. Marina uddyber:

- Det er bare umotiverende med virtuel undervisning hele tiden. Når man står op om morgenen og ved at man bare skal sidde derhjemme hele dagen og se på sin computer. Jeg ved godt, at jeg skal få lavet mine ting, og jeg gør det som regel også - men jeg er ikke særlig motiveret længere. I starten var det faktisk ok - jeg synes det var lidt mere afslappende, og man kunne sove lidt længere om morgenen. Men nu er det blevet for meget!

En afveksling Selvom gymnasiets tilbud også var virtuelt, var det alligevel en afveksling at se et nyt ansigt og høre tingene på en anden måde:

- Der var også mange nye informationer, og noget af stoffet var ret svært. Hun var rigtig god til at guide os stille og roligt gennem forsøgene, men der var en del ny viden, som vi blev præsenteret for. Og det faglige gik lidt stærkt, fortæller Marina.

Kristine Horn Rosenberg, der til daglig underviser 9.a i biologi, var meget begejstret for Christinas virtuelle undervisning:

- Det var dejligt at eleverne blev inddraget i det praktiske arbejde. Det kan være virkelig svært at motivere eleverne i denne tid med virtuel undervisning, men når man får besøg af gæster udefra, giver det et plus i undervisningen.

Idéen med de virtuelle tilbud fra gymnasiet har også været at hjælpe de unge med at blive afklarede i deres valg af ungdomsuddannelse, og på den måde virkede timen med gymnasiebiologen også:

- Der var flere af eleverne, som gav udtryk for, at der var mange informationer på kort tid, fortæller Kristine.

Og på den måde fik eleverne også indblik i gymnasieundervisningen. De elever, der går i 9. klasse, har ikke rigtig haft mulighed for at komme i brobygning, og det betyder at mange af eleverne faktisk ikke helt ved, hvad det vil sige fx at gå på STX. For Marina og Laura er der dog ikke den store tvivl. Laura vil på efterskole, og Marina vil gerne på STX.

- Jeg har hele tiden vidst at jeg vil på STX, men for mange fra klassen er det lidt svært at vælge - vi har jo ikke været ude på skolerne pga Corona, forklarer Marina.

Når man ikke kan besøge ungdomsuddannelserne, må ungdomsuddannelserne komme ud på skærmene til eleverne i stedet for, er budskabet fra Høje-Taastrup Gymnasium.

