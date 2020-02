Se billedserie En flok ansatte fra forskellige virksomheder blokerede i fredag trafikken i Høje-Taastrup. Privatfoto

Gule veste gav tænkepause i trafikken: Utilfredshed med overenskomst

Taastrup - 14. februar 2020

Ansatte fra flere forskellige virksomheder blokerede i dag klokken 14 trafikken i krydset ved IKEA i Taastrup med bannere og gule trafikveste.

Her var budskaberne blandt andet, at de ønsker at bekæmpe social dumping ved at få hævet mindstelønnen.

- Vi gjorde det for at gøre opmærksom på overenskomstforhandlingerne, som er en af de få muligheder, vi har for at påvirke udviklingen. Nogle af os kommer fra virksomheder med okay løn- og arbejdsforhold. Vi aktionerer ikke mod dem. Vi protesterer mod de arbejdsgivere, der bruger en lav mindsteløn til unfair konkurrence f.eks. i byggeriet. Hvis ikke vi står sammen kan det brede sig til andre fagområder, lyder det fra folkene bag blokaden.

Udover kampen for højere løn, ønsker man også, at arbejdsgiverne har mindre magt over de ansattes arbejdstid. Der skal være mere styr på skifteholdenes arbejdstider.