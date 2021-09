Se billedserie Fra højre, Tidligere Taastrup svømmer Malte Hjalholt, STT bestyrelsesmedlem Torben Hjalholt og STT svømmer Philip Krogh Brønnicke.

Guld til Taastrup-svømmere

Taastrup - 05. september 2021

Danmarksmesterskaberne i 10 km åbent vand svømning blev i år afholdt i Limfjorden.

Her var ruten placeret, så svømmerne skulle krydse over fjorden fra Aalborg til Nørresundby, for så fire gange at svømme en bane, der var lagt ud langs Nørresundby kysten.

Ved åbent vand svømning spiller vind, vejr og strøm altid en stor rolle. I år blev feltet mødt af fint solskin, let vind men en stærk strøm fra vest mod øst. Da vandtemperaturen var målt til under 19 grader betød det, at alle skulle svømme distancen i våddragt.

To lokale svømmere fra Swim Team Taastrup (STT) deltog, og det gik godt.

Philip Krogh Brønnicke fra var Danmarks hurtigste svømmer og kunne i tiden 2 timer, 10 minutter og 55 sekunder kåres som vinder af senior-gruppen og pre-masters for herrer.

Torben Hjalholt, bestyrelsesmedlem for STT tog med tiden 2.40.49 guldet for aldersgruppe D

Philip Krogh Brønnicke lagde sig fra starten i fronten af feltet, og efter cirka 1,8 km var han foran de resterende, og den position gav han ikke fra sig, og dermed kunne han klaske hånden på målet som den første.

Philip Krogh Brønnicke slog ind med en bred margen på over tre minutter til den næste seniorherre og var derfor også forståeligt nok godt tilfreds med sit løb og sin præstation.

Torben Hjalholt lagde sig fra starten lidt længere nede i feltet, og to andre juniorsvømmere fra svømmeklubben Nord hægtede sig på.

Det skal her indskydes, at ved åbent vand mesterskaber i Danmark lader man begge køn og alle aldersgrupper starte samtidigt.

Gruppen holdt frem til, at der var lidt over en km tilbage, og herefter formåede Torben Hjalholt at trække lidt fra de unge svømmere og nåede ind en del hurtigere end de tre timer, han forinden havde sat sig som personligt mål at nå under.

