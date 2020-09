Guld og sølv til lokal klub

I 125 ccm A klassen, kørte Oliver Linco sig til en samlet syvendeplads, til trods for en tidligere skade, som Oliver Linco ikke helt var kommet sig over.

De unge kørere går i 9. klasses folkeskole eller er påbegyndt erhvervsuddannelser inden for mekaniker-faget. De er blandt andet blevet dygtige til at reparere motocross-maskiner, som er en stor del af det at køre ræs på dem.

- Og som altid er der et fantastisk venskab blandt alle kørere, og der bakkes op og hjælpes, når der er brug for det. Det var et fantastisk DM, og der kun ros til klubbens unge for deres kørsel og engagement i sporten, som kun er for de allersejeste børn og unge, siger Per Christoffersen leder af Fritidsklubben 5'eren.