Se billedserie Visualisering viser eksempel på punkthuse og længehusene i boligprojektet Søbakken, som der nu er godkendt en lokalplan for. Illustration: Arkitema

Grønt lys til millionprojekt: Flere etageboliger og rækkehuse til ny bydel

Taastrup - 23. august 2020 kl. 19:48 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cirka 35 rækkehuse og 140 lejligheder.

Det er, hvad endnu en lokalplan for et område i den nye bydel Nærheden baner vejen for.

Den nye lokalplan dækker et større areal på cirka 18.000 m2, og det er således et helt boligkvarter, den baner vejen for.

Boligprojektet kaldes Søbakken og er afgrænset af Hedesøvej, Cikoriegade og et naturområde mod vest. Det grønne bælte 'Loopet' ligger nord for området.

Ejendomsudvikler bag Nærheden P/S har tidligere oplyst, at det er ejendomsudvikleren AKF Koncernen, der skal opføre boligprojektet, som har en samlet salgsværdi på 450 millioner kroner.

Boligerne er tegnet af Arkitema Architects og byder på rig variation i boligformer og arkitektur. Således kommer der rækkehuse, punkthuse og opgangshuse i forskellige etagehøjder, og facaderne udføres i forskellige materialer som tegl, træ, skifer og metal.

Det er i området ved den røde ring, at Søbakken skal opføres.

Boligerne er placeret på et kuperet terræn ned til den lille Salamandersø, og der opføres tillige et parkeringshus på grunden.

Boligerne vil i udgangspunktet blive solgt som ejerboliger.

Et høringssvar Lokalplanen har været i offentlig høring, og her indkom et høringssvar fra en beboer ved Kongelysvej.

Beboeren gør indsigelse mod, at der muliggøres flere høje etageboliger i Nærheden og er bekymret for, at Nærheden vil blive et ghettolignende område.

Den bekymring deler hverken administrationen eller politikerne. De vurderer, at Nærheden er en bydel med et større udvalg af boligtyper, som tiltrækker forskellige beboere. Området er desuden placeret tæt på Hedehusene station og er i overensstemmelse med rammelokalplanen for området og Fingerplanen, som muliggør flere tættere bebyggelse ved stationer.

Vi passer på naturen Beboeren påpeger også, at Salamandersøen er en naturperle med et rigt dyr- og planteliv. Det betyder, at der skal være god afstand til søen, lav bebyggelse og ikke for meget menneskelig aktivitet.

Men det er der også taget højde for, lyder det fra formanden for plan- og miljøudvalget, Peter Faarbæk (S).

- Det er rigtig vigtige emner, men det er også noget, vi er opmærksomme på. Vi mener, at der er taget hensyn til det lokale dyreliv og problematikker som regnvand, siger han og peger på, at lokalplanen blandt andet stiller krav om, at der skal opføres paddehegn langs lokalplanafgrænsningen, da der er registreret yngleforekomster af spidssnudet frø og tidligere også stor vandsalamander.

Naturområdet er desuden reguleret i rammelokalplanen, så det skal sikres, at overfladevandet kan sive ned i området og ikke overbelaste kloaksystemet.