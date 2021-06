I fremtiden vil Blåkildegård sandsynligvis komme til at se helt anderledes ud. Med en ny plan for området skal de eksisterende boliger rives ned til soklen, hvorefter der skal bygges nye tidssvarende boliger i stedet. Foto: PR

Send til din ven. X Artiklen: Grønt lys til kæmpe plan: Boliger rives ned og nye bygges op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Grønt lys til kæmpe plan: Boliger rives ned og nye bygges op

Taastrup - 29. juni 2021 kl. 18:41 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

I over 10 år har beboerne i boligafdelingen Blåkildegård ventet på en tiltrængt renovering af deres boliger. Og nu ser der endelig ud til at være kommet skub i planerne, efter byrådet i sidste uge godkendte de store linjer i planen.

Planen vil få en kæmpe betydning for området. Den går nemlig ud på at rive de eksisterende boliger ned til soklen og bygge nye tidssvarende boliger op i stedet, da det ikke kan betale sig at renovere boligerne.

De nye boliger bliver ikke en kopi af de gamle. I stedet kommer der en større variation af boliger, fra ét plans-boliger til tre plans-boliger med elevator, fortæller Søren Evers, der er formand for bestyrelsen i afdeling Blåkildegård.

- Det bliver rigtig godt, for der bliver meget mere at vælge imellem. I dag har vi for eksempel boliger, hvor der kun er toilet på 1. sal, men det bliver nu lavet om, så de ældre beboere kan blive længere tid i deres bolig, siger han.

Beboerne i Blåkildegård har netop stemt om planen, og selvom resultatet endnu ikke er kendt, så håber formanden på et stort ja.

- Det forventer jeg også, for det er en rigtig god plan, vi er endt med. Og det er kun de ydre rammer, der nu kommer på plads, for beboerne kan selv være med til at præge indretningen af boligerne, siger Søren Evers.

Et politisk ja

I sidste uge nikkede et enigt byråd ja til en principgodkendelse af planen for boligområdet.

Hovedprincipperne i planen er, at de nuværende boliger rives ned til soklen, og der genopføres nye boliger på den eksisterende sokkel. Der kommer fortsat til at være samme antal almene boliger i området, men der bliver færre almene kvadratmeter, så den gennemsnitlige boligstørrelse bliver mindre. Det skyldes blandt andet, at de i dag største boliger på 130 m2 bliver nedskaleret til 120 m2.

Derudover sælger AKB Taastrup en del af området til opførsel af privat boligbyggeri p åmaksimalt 15.000 etagementer.

Det var også tidligere aftalt, at der skulle bygges yderligere 50 almene familieboliger i området, men de bliver nu taget ud af planen. Der var nemlig en bekymring for, at der ville blive bygget alt for tæt, hvilket ikke ville give den bedste løsning for området.

- Det ville blive meget tæt, og jeg tror, det ville blive oplevet meget voldsomt af beboerne. Det har været vigtig for alle parter, at vi får lavet noget, der passer til området, og det har vi med den nye plan, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Med planen lander den samlede bebyggelsesprocent i området på cirka 45 procent.

Skal først godkendes

Planen om at nedlægge almene kvadratmeter i området skal dog først godkendes af Landsbyggefonden og boligministeriet, men her har der været en god dialog, oplyser borgmesteren.

- Vurderingen er, at der er gode muligheder for, at vi får tilladelse. Vejen er banet for, at vi kan flytte de ekstra almene kvadratmeter til Nærheden, siger Michael Ziegler.

Så snart der foreligger en godkendelse, vil udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplanrammer kunne igangsættes.

I forlængelse af renovering og omdannelse af boligafdelingen Blåkildegård igangsættes et arbejde med henblik på at afdække mulighederne for at skabe et bedre samspil mellem de forskellige initiativer og planer i kvarteret, og sikre en et samlet løft af Blåkildekvarteret.

Den fremtidige placering af de 50 almene familieboliger afklares i dialog med KAB.

relaterede artikler

Vil rive ned og bygge op: Men nu er kæmpe plan sat på hold 31. januar 2021 kl. 10:41