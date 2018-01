I en periode på tre år kan der nu etableres café, restaurant, detailhandel, kontor- og serviceerhverv i stationsbygningen ved Hedehusene Station.

Send til din ven. X Artiklen: Grønt lys til café i stationsbygning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grønt lys til café i stationsbygning

Taastrup - 22. januar 2018 kl. 06:01 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den gamle stationsbygning ved Hedehusene Station kan måske snart komme til at summe af liv. En ansøger har i hvert fald ønsket at etablere en ny café i bygningen, og det har plan- og miljøudvalget nu givet grønt lys til, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Det ville være fantastisk, hvis vi kunne få lidt mere liv i området. Jeg tror, det kunne blive et stort plus for hele området omkring Hovedgaden, hvis der kom en café i bygningen, siger Peter Faarbæk (S), der er nyvalgt formand for plan- og miljøudvalget.

Ansøgeren har oplyst til kommunen, at hun har tænkt sig at drive cafe i stueetagen og behandler/vejleder-lokale til udlejning på førstesalen.

Planen er en café med plads til 40-45 gæster, både med spisning på stedet og to-go. I første omgang er der ikke planer om aftenåbent, men det kan komme på tale senere, lyder det i ansøgningen.

Der har været foretaget en nabohøring, og her har Restaurant Bollini svaret: »Det er som sådan ikke, fordi vi har noget imod, at andre starter noget op. Men nu har vi i de sidste 5 år intensivt forsøgt at få Cafe Bollinis op at køre, og det er ikke noget, der bærer sig selv. Så måske er vi lidt kede af, at der skal åbne en café lige ved siden af os«, lyder det i høringssvaret.

- Jeg kan godt forstå, at man er kede af den direkte konkurrence, men jeg tror stadig på, at mere liv i området kan være gavnligt for hele området, også for Bollinis, siger Peter Faarbæk til DAGBLADET Roskilde.

Stationsbygningerne i Hedehusene står i dag delvist tomme, da stationen som mange andre stationer er ubemandet. DSB har ikke billetsalg og driver ikke mere kiosk fra Hedehusene Station. Lokalplanen for Hedehusene Station muliggør dog alene offentlige formål som stationsbebyggelse med de funktioner og faciliteter, som hører til en station, og derfor kræver det en dispensation fra lokalplanen at drive café i bygningen. Den har plan- og miljøudvalget altså nu besluttet at give for en treårig periode.

Bygningerne kan i den periode anvendes til café, restaurant, bed and breakfast, detailhandel, kontor- og serviceerhverv samt mødefaciliteter, lyder det. Dog har udvalget tilføjet, at hvis der er ønske om at drive bed & breakfast i bygningen, så skal udvalget se sagen igen.