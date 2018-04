Nogle naboer havde ønsket at etablere en ny sti tværs gennem området (den røde), men det mener et flertal i byrådet ikke var hensigtsmæssigt, da den vil få hegn på hver side og derfor ikke være tryg at færdes på. I stedet foreslog De Konservative en sti langs Halland Boulevard mellem Skåne Boulevard og Erik Husfeldtsvej og videre ad Erik Husfeldtsvej (de grønne streger er stier, der allerede eksisterer, mens de blå er stier, der skal etableres for at få et samlet stisystem).

Send til din ven. X Artiklen: Grønt lys til Volvo Trucks - men også til en helt ny sti Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grønt lys til Volvo Trucks - men også til en helt ny sti

Taastrup - 05. april 2018 kl. 16:11 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev som ventet givet grønt lys for en ny lokalplan for erhvervsområdet ved Højager, hvor Volvo Trucks ønsker at bygge ny administrationsbygning samt et værksted til lastbiler og busser, da byrådet behandlede sagen på sit seneste møde.

Socialdemokraterne og Enhedslisten stemte dog imod lokalplanen, da de mente, at der ikke burde gives tilladelse til at bygge i 15 meters højde, men at man burde bevare de 12 meter, som der oprindeligt var lagt op til, skriver DAGBLADET Roskilde.

De Konservative mente dog ikke, at det nye byggeri vil medføre så store gener for beboerne i området, at der skulle laves om i planerne. Birgitte Skovbæk Johansen (K) påpegede desuden, at et enigt byråd tilbage i december måned gav tilladelse til Dansk Retursystems byggeri i 15 meters højde på nabogrunden.

Udover højden på byggeriet var der i høringsperioden kommet flere svar fra borgere, der ønskede etablering af en sti i området, så man kunne komme sikkert fra boligområdet Torstorp til FDF-hytten ved Bredebjergstien og Højager.

Derfor havde De Konservative taget et konkret forslag med til mødet, som gik på at etablere en sti langs Halland Boulevard mellem Skåne Boulevard og Erik Husfeldtsvej og videre ad Erik Husfeldtsvej.

- Efter dialog med borgere i området er vi kommet fra til forslaget om en stiføring, som vi mener er den bedste løsning. Hvis man laver en sti direkte hen over området, så får man en lang lige sti med hegn på begge sider, og det mener vi ikke er særligt tryghedsskabende, forklarer borgmester Michael Ziegler (K).

De Konservative fik opbakning til en principbeslutning om at etablere stien fra Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Lokallisten. Det er dog endnu usikkert, hvornår den blive etableret, da projektet indgår i Trafiksikkerhedsudvalgets prioriteringer sammen med andre trafikprojekter, som borgere over hele kommunen har ønsker.

- Vi har således givet lovning på, at der kommer en sti, men vi kan ikke sige, hvornår den kommer. Vi har en række forskellige trafikprojekter i kommunen, og det bliver Trafiksikkerhedsudvalget som afgør, hvilke projekter der skal tilgodeses, når der kommer penge til trafikprojekter, siger Michael Ziegler til DAGBLADET Roskilde.