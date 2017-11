Se billedserie Plan- og miljøudvalget har givet en treårig dispensation til at indrette et CrossFit-center i en tidligere lagerbygning i Taastrup. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Grønt lys til CrossFit center

Taastrup - 28. november 2017

I fremtiden bliver der måske ikke så langt, hvis borgerne i Taastrup har lyst til at kaste sig over træningsdillen CrossFit. Plan- og miljøudvalget har i hvert fald givet en midlertidig dispensation til etablering af et CrossFit-center på Roskildevej 328, skriver DAGBLADET Roskilde.

Det er en gruppe iværksættere, der har henvendt sig til kommunen med ønsket om at indrette et CrossFit træningscenter i en tidligere lagerhal.

Området er udlagt til industri- og værkstedsvirksomhed, og umiddelbart kan et fitnesscenter ikke rummes inden for byplanvedtægten. Med den nye planlov er der dog givet mulighed for at tillade en anden anvendelse end den, lokalplanen foreskriver, i op til tre år - og den mulighed har Høje-Taastrup benyttet.

- Vi synes, det lyder som et spændende projekt, og det er kun godt at få lidt liv i industrikvartererne. Hallen står alligevel bare tom nu, så nu får de lov til at prøve ideen af, siger Flemming Andersen (V), formand for plan- og miljøudvalget.

Tilladelsen til CrossFit-centret gives i tre år. Den tidsbegrænsede periode gør det muligt at lukke centret på adressen, hvis det skulle medføre problemer.

Ansøgerne forventer at holde åbent fra klokken 7-21 på hverdage og fra klokken 7-19 i weekender.

Der er 83 parkeringspladser på ejendommen, så kapaciteten forventes at være tilstrækkelig.

CrossFit er en træningsform, hvor man udnytter kroppens naturlige bevægelser. I stedet for at træne i maskiner som i traditionelle fitnesscentre, bruger man i crossfit funktionelle bevægelser, som man også bruger i hverdagen.

Ifølge ansøgerne er CrossFit en af de hurtigst voksende fitnessbevægelser nogensinde.