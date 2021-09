Høje-Taastrup Kommune har sat gang i en kampagne, som skal minde borgerne om, hvor vigtige træer er for miljøet. Foto: Kristel Jelstrup Hansen

Grønt budskab: Vær vild og lad træerne gro

Taastrup - 20. september 2021 kl. 11:27 Af Anja Søndergård Kontakt redaktionen

Når man fremover går tur i Høje-Taastrup Kommune, vil man møde et anderledes syn i naturen. Kommunen har nemlig valgt at hænge skilte op med teksten »Lad mig leve og blive gammel, så sørger jeg for frisk luft til dig og dine børn!« på mange af træerne i byen. Initiativet er en ny kampagne, som er en del af projektet »Vildere sammen«, hvor kommunen kæmper om at blive Danmarks vildeste kommune. En konkurrence, hvor det handler om at give naturen så meget plads til biodiversitet og mangfoldighed som muligt. 92 kommuner deltager, og Høje-Taastrup Kommune har allerede gang i et hav af initiativer.

- Vi håber, at denne kampagne vil være med til at give smil på læberne og samtidig minde borgerne om, hvor vigtige træerne er for vores by, siger Kristel Jelstrup Hansen, projektleder på »Vildere sammen« og landskabsarkitekt i Høje-Taastrup Kommune.

Ideen er, at skiltene skal sidde på kommunens træer i et par måneder, hvor budskabet er at få borgerne til at tænke sig om, før de fælder deres træer i haven.

- Skiltene på træerne er en hyggelig påmindelse om, hvorfor det er så vigtigt at vi sammen passer på træerne. Vores træer er med til at skabe en grøn og levende by, og der er mange gode grunde til at bevare træerne, siger Kristel Jelstrup Hansen og forklarer, at træer er med til at fremme biodiversitet, give et sundere miljø og sænke temperaturerne i byen om sommeren og dermed reducere varmeøeffekten lokalt.

- Mange af vores træer udmærker sig ved at være særligt markante og sunde, og de bidrager med både identitet og karakter til kommunen. Det tager mange år at opnå sådanne værdier, og det handler derfor om at passe på træerne, siger hun.

På tværs af kommunen Projekt »Vildere sammen« løber på tværs af hele kommunen, og alle med interesse for at gøre en indsats for miljøet kan være med. Kristel Jelstrup Hansen fortæller, at der allerede er mange private have- og altanejere, boligorganisationer og virksomheder med fra kommunen. Og da biodiversiteten er truet mange steder, håber Kristel Jelstrup Hansen, at mange flere vil gå ombord på projektet.

- Den store indsats gør, at vi sammen gør kommunen meget vildere. Vi kan alle foretage små ændringer i vores hverdag, uden at det har en afgørende betydning for vores livsstil. Det kræver ikke andet end lysten til at være med til at gøre en forskel, hvor du bor eller arbejder, siger hun.

Som en del af projektet "Vildere sammen" vil alle husstande i september modtage en inspirationsfolder i avisen, som skal inspirere til vilde indsatser i både lille og stor skala. Hvis man har spørgsmål til projektet eller ønsker at være en del af "Vildere sammen", kan man kontakte Driftsbyen på driftsby@htk.dk.

