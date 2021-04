Grøn succes: Har allerede nået klimamål for 2030

- Vi har flere projekter godt på vej. På både kort og lidt længere sigt ser vi gode muligheder for stadig at gøre fjernvarmen endnu mere bæredygtig. I 2020 har vi etableret en stor varmepumpe hos Nordea for at udnytte overskudsvarmen fra bankens servere. På den konto får vi varme svarende til forbruget i cirka 700 husstande. Og i Østerby har vi investeret i et nyt net til lavtemperaturfjernvarme, der forsynes fra en ny varmepumpe koblet til det store solcelleanlæg på taget af City 2.