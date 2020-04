Arla er i gang med at udvikle emballage i fiber sammen med Teknologisk Institut i Taastrup. Her ses et eksempel på et bæger - dog uden den nødvendige overflade, som skal sikre, at yoghurten ikke siver igennem. Foto: Teknologisk Institut

Grøn emballage: Ambitiøse firmaer går foran

Taastrup - 19. april 2020 kl. 20:02 Af Freja Czajkowski Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Teknologisk Institut i Taastrup både rådgiver man virksomheder og indgår udviklingspartnerskaber med virksomheder, forskere og myndighederne i kampen om at skabe mere grøn emballage.

- Nogle gange skal man gå radikalt til værks og skabe helt nye løsninger. Her er Arla Foods et godt eksempel. Sammen med Teknologisk Institut undersøger de mulighederne i fiberemballage, siger Lars Germann, centerchef for materialer på Teknologisk Institut i Taastrup.

En af grundene til, at han fremhæver Arla Foods, er, at de ikke er en emballageproducent, men et mejeri. Alligevel er de gået ind i kampen om at skabe et mere grønt alternativ til deres nuværende emballage.

Mejerigiganten samarbejder med Teknologisk Institut om at skabe nye papirbægre som erstatning for de velkendte plastikbægre. Det er for eksempel beholdere til yoghurt og skyr. Papirbægrerne overfladebehandles med et tyndt lag af bionedbrydeligt materiale, så bægret kan bruges til at opbevare fødevarer som de traditionelle plastikbægre.

- Med denne løsning får vi en emballage, der er skabt af et fornybart materiale, og som kan genanvendes som papir/pap eller komposteres, da den nødvendige indvendige coating ikke består af svært nedbrydeligt plast, som mange andre coatede papemballager gør, siger Søren Rahbek Østergaard, seniorspecialist på Teknologisk Institut i en pressemeddelelse.

Hvis projektet lykkes, vil det kunne give en årlig besparelse på mere end 20.000 ton CO2 om året.

Tyndere kaffeposer

Et andet eksempel, som Lars Germann fremhæver, er BKI Kaffe, som sammen med folieleverandøren Polyprint har skabt nye kaffeposer, som Teknologisk Institut har været med til at vurdere bæredygtigheden af.

Kaffeposerne har altid været lavet af lamineret folie bestående af en række forskellige materialetyper. Nu har Polyprint udviklet en ny indpakning, hvor lagene er tyndere, og hvor det midterste metallag er erstattet af et lige så godt glasklart barrierelag, forklarer Lars Germann. Dermed reducerer man materialeforbruget samtidig med, at man nu kan genanvende folien.

Ifølge beregninger fra Teknologisk Institut, har BKI Kaffe reduceret CO2-udledningen med 23 procent. Samtidig gør den tyndere indpakning, at BKI kan have 20 procent mere på en palle, og det gør selve transporten mere grøn.

Mange af de andre projekter, som er undervejs lige nu på Teknologisk Institut, kan Lars Germann ikke afsløre på grund af forretningshemmeligheder. Men han håber på, at endnu flere firmaer vil satse på at skabe mere grøn emballage - og også grønnere produkter.

- Jeg tror, forbrugerne vil belønne dem, der er modige og tør prøve noget nyt, siger han.