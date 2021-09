Se billedserie Gravearbejdet er begyndt på hjørnet af Stenvænget og Brandhøjgårdsvej. Foto: Høje-Taastrup Fjernvarme

Gravearbejde: Grøn energi på vej til borgerne

Taastrup - 16. september 2021 kl. 11:24 Kontakt redaktionen

Høje Taastrup Fjernvarme får nye kunder hver dag og er klar til at koble op til 1.800 ejendomme på nettet de næste tre år. Mandag den 23. august satte gravemaskinen fra Wicotec Kirkebjerg A/S tænderne i jorden på hjørnet af Brandhøjgårdsvej og Stenvænget. Dermed gik udrulningen af fjernvarme til tre områder i Hedehusene og Fløng i gang. Høje Taastrup Fjernvarme vil over de næste tre år række ud til ca. 1.800 husstande i områderne med et tilbud om at komme med på den kollektive varmeforsyning uden den sædvanlige tilslutningsafgift på ca. 25.000 kroner. I første etape er dette tilbud givet til beboerne på Stenvænget, Flintevænget, Frederiksvej, Nyvej, Rundageren og en del af Reerslevvej i Hedehusene Vest.

Stor interesse fra beboerne

Beboerne var også indbudt til infomøde før sommerferien, og forleden stillede Høje Taastrup Fjernvarme sin udstillingsvogn op på Stenvænget, hvor beboerne kunne se, hvor meget - eller lidt - et fjernvarmeanlæg fylder og komme i dialog med medarbejdere fra fjernvarmen, heriblandt Bjarne Eilersen, som er projektleder på udrulningen.

- Det var en fin dag med godt besøg i udstillingsvognen og stor interesse hos de fremmødte, fortæller Bjarne Eilersen.

Folk er især interesserede i, hvor meget anlægget fylder inde i huset. Det er jo en ganske kompakt enhed på 80x53x38 cm, så hvis man har gasfyr og varmtvandsbeholder, får man pludselig en hel del ekstra plads, hvis man skifter til fjernvarme. Er man naturgaskunde, koster det normalt 8.200 kr. at blive frakoblet naturgassen. Men i dette tilfælde bliver omkostningen dækket af statens afkoblingspulje eller af Høje Taastrup Fjernvarme.

Mange vælger abonnement

- Folk er selvfølgelig også interesserede i, hvordan vi udfører arbejdet, og hvordan økonomien ser ud. Kunderne kan vælge selv at installere et fjernvarmeanlæg via en autoriseret VVS-installatør, men vi har jo også vores abonnementsordning, hvor fjernvarmeselskabet står for indkøb og installation af anlægget, og kunden så tegner et 20-årigt abonnement inklusiv fuld service på anlægget.

- Det bliver der taget rigtig godt imod, men det er også, objektivt set, en god ordning. Mange, der har tilmeldt sig vores kampagnetilbud i Hedehusene Vest, har også valgt vores abonnementsordning, oplyser Bjarne Eilersen.

Nye kunder hver dag

Interessen for fjernvarme i området er stor; fjernvarmen indgår dagligt tilslutningsaftaler med flere kunder. Efter planen vil de være koblet på nettet i år.

Tilbuddet om at undgå tilslutningsafgift gælder i det nuværende graveområde frem til 31. december.

- Jo før, man tilmelder sig, jo bedre kan vi planlægge gravearbejdet og minimere generne for beboerne i området, siger Bjarne Eilersen, som selv er rundt hos hver enkelt ny kunde for at aftale, hvordan arbejdet på grunden skal udføres.

Wicotec Kirkebjerg A/S er entreprenør på gravearbejdet og Brøndum A/S har rørentreprisen.

