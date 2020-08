Hyggelig og festlig musik under åben himmel - så kan det ikke blive bedre, især ikke når det samtidig er gratis. Caféband er blandt de optrædende orkestre, når den årlige »Fest i haven« holdes i Taastrup Kulturcenters have 15. august.

Gratis sensommerfest i haven med hyggelig musik

Det store, traditionelle sensommerarrangement »Fest i haven« er ikke ramt af coronakrisen. Lørdag den 15. august er der derfor fire timers gratis jazz og hyggemusik under åben himmel i Taastrup Kulturcenters have.

Her bliver der glad, frisk, hyggelig og swingende musik fra den udendørs scene, og der er som altid gratis adgang til kulturhaven - og musikken - klokken 14.00-18.00.

»Fest i haven« byder på optræden med tre orkestre, som på skift indtager den fine, udendørs scene foran et forhåbentlig igen stort og engageret publikum. Gå bare ind i haven på siden af kulturcenteret, og vær med.

Den lokale jazz- og swingkvintet Caféband indleder eftermiddagen under åben himmel og vil nå rundt i mange forskellige genrer og på mange forskellige sprog, selvfølgelig også med danske jazztoner undervejs. Caféband var med til at starte musiktraditionen for ni år siden.