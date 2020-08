Gratis kursus om den vilde naturs flora

Torsdag den 13. august klokken 18.00-20.00 er der mulighed for at blive klogere på floraen i den vilde natur.

- Alle med interesse for naturen skal være velkomne. Kurset har til formål at sikre, at flere bliver fortrolige med naturen og bliver bedre til at finde glæde i den, siger lokalformand Knud Anker Iversen om arrangementet.