Den nuværende kommunegrænse mellem Høje-Taastrup og Albertslund går ved den røde linje, men den bliver rykket mod vest, så den fremover vil følge den grønne linje langs motorvejen. Illustration: Høje-Taastrup Kommune

Grænsen flyttes: Høje-Taastrup bliver mindre

Taastrup - 12. januar 2018 kl. 06:01 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt byudviklingsprojekt i Albertslund får nu konsekvenser for størrelsen på Høje-Taastrup Kommune - kommunen bliver nemlig mindre.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Byrådet i Høje-Taastrup har på sit seneste møde besluttet at rykke kommunegrænsen mod Albertslund en smule vestpå, så den i fremtiden vil følge motorvejen, og en del af St. Vejleådalen fremover vil høre under Albertslund Kommune.

Årsagen skal findes i byudviklingsprojektet Hyldagergrunden øst for motorvejen og syd for Roskildevej, hvor Albertslund har planer om at oprette et helt nyt boligkvarter. I dag ligger området dog både i Høje-Taastrup og Albertslund kommuner, så for nemhedens skyld rykkes kommunegrænsen.

- Det giver god mening at rykke kommunegrænsen, så hele området kommer under den samme myndighed. Det ville ikke være hensigtsmæssigt at udvikle området, og vi så var flere myndigheder, som skulle sagsbehandle og godkende planerne, så ved at rykke kommunegrænsen får vi hele området samlet under én myndighed, nemlig Albertslund Kommune, forklarer borgmester Michael Ziegler (K).

Kommunegrænsen får dog et lille knæk, så en virksomhed i området fortsat kommer til at høre til Høje-Taastrup Kommune. Der er ingen andre boliger eller erhverv i det påvirkede område, så ingen borgere skal skifte kommune på grund af rykket.

Høje-Taastrup Kommune sælger i den forbindelse 57.242 m2 jord i området til Albertslund Kommune for 1.030.572 kroner. Albertslund køber desuden 59.143 m2 jord af Vejdirektoratet, som også ejer en del af jorden i det nye byudviklingsområde.

Høje-Taastrup Kommune bliver arealmæssigt 1,5 promille mindre ved at flytte kommunegrænsen, oplyser Høje-Taastrup Kommune.

Hyldagergrunden er beliggende i St. Vejle Ådal i den vestlige ende af Albertslund Midtby og på kanten af den grønne kile.

Planerne for området er endnu ikke så konkrete, men det er ideen at skabe et helt nyt boligområde.