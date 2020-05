Golfklub fylder 40 år - men festen er udskudt

Hvad der for halvtreds år siden var en aktiv grusgrav, er i dag en velbesøgt golfbane. Meget er det sket siden den stiftende generalforsamling i 1980. De første medlemmer måtte vente flere år, før det var muligt at begynde med det egentlige; at spille golf. Det var først i august 1984 at banens dengang ni huller kunne indvies.