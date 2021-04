Martin Kjellerup gør lidt ekstra for de børn og unge, han underviser i badminton i TIK. Blandt andet derfor er han blevet kåret som årets træner af DGI og Badminton Sjælland. Foto: Jan Panduro

Gør altid lidt ekstra: Derfor er Martin årets træner

- Han forstår at finde balance mellem læring og sjov og møder alle spillere i øjenhøjde. Han er dedikeret og støtter op om spillere - også dem der vil noget ekstra med deres badminton, lyder det fra klubben..

Martin Kjellerup har den højeste DGI-træneruddannelse, man kan få, og har derfor et rigtig godt udgangspunkt for at give spillerne de bedste betingelser.