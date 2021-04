Ejerleder Jesper Leen Jensen (tv) og bestyrelsesformand Lars-Christian Brask hos John Jensen VVS, der netop har præsenteret et positivt årsregnskab for 2020. Foto: John Jensen VVS

Godt regnskab trods corona: Medarbejderne skaber vedvarende vækst

Taastrup - 08. april 2021

Der er både fremgang i omsætning og overskud i 2020 for en af kommunens virksomheden.

Virksomheden John Jensen VVS, der har hovedkvarter i Hedehusene, kan trods corona præsentere en omsætning på 242 millioner kroner i 2020 (238 millioner i 2019) og et resultat på 14,5 millioner kroner i 2020 (14 millioner kroner i 2019).

Det viser det netop offentliggjorte årsregnskab.

Resultaterne for 2020 vækker glæde hos bestyrelsesformand Lars-Christian Brask.

- John Jensen VVS har investeret løbende i trivsel, udvikling og opkvalificering af vores medarbejdere, siger Lars-Christian Brask og fortsætter:

- Fremgangen skabes af en visionær ledelse og glade og tilfredse medarbejdere, der skaber glade og loyale kunder. Samtidig har vi et team, som ikke er bange for at være opsøgende.

Han henviser til, at flere større projekter er blevet udskudt under corona-epidemien, herunder også et konkret projekt som ville have bidraget med et tocifret millionbeløb til omsætningen i 2020. Derfor er ledelsen også yderst tilfreds med fremgangen både i omsætning og resultat.

- Det er en fornøjelse at være bestyrelsesformand hos John Jensen VVS, hvor ejerlederen, Jesper Leen Jensen, er visionær og ved, hvordan han sammen med firmaets øvrige direktion skal gennemføre en strategi. Han er tydelig i sin kommunikation om retningen for virksomheden og står i spidsen for et firma, hvor medarbejderne føler sig forstået og lyttet til, og derved kan fokusere på at servicere kunderne, siger Lars-Christian Brask.

I strategien frem mod 2023 er der lagt op til en omsætningsfremgang på 50 procent og en tilsvarende stigning i resultatet. Lars-Christian Brask er optimistisk i forhold til at nå målet. John Jensen VVS har allerede oprustet og styrket organisationen ved at tilbyde medarbejderne personlig og faglig opkvalificering samt ved at investere i digitale løsninger - eksempelvis 3D-modellering.

Lars-Christian Brask siger:

- Hvis vi ikke digitaliserer, så vokser vi heller ikke. Og vi ønsker netop at udvikle os på den front, da det er nøglen til at kunne levere høj kvalitet og blive endnu mere effektive. Men den vigtigste investering er stadig medarbejdernes trivsel og kompetencer. Hos John Jensen VVS er strategien og ledelsesfilosofien forankret i troen på, at alting begynder med den enkelte medarbejders evner og trivsel, siger han.

John Jensen VVS har også et lærlingeprogram og en succesfuld mentorordning for firmaets lærlinge. Målet er at udvikle lærlingene, så de er dygtige nok til at blive ansat efter endt læretid.

For ejerleder Jesper Leen Jensen er trivsel og glæde vigtigt på arbejdspladsen, og han glæder han sig til, at det bliver muligt at ryste organisationen sammen igen ovenpå corona-epidemien.

- Arbejdsglæde er et af vores helt store fokusområder, og vi tror på, at nærhed i vores ledelse og blandt medarbejderne er med til styrke arbejdsglæden. Det har ikke været let at opretholde nærheden det sidste år, så vi glæder os til, at vi kan være mere sammen, deltage i fysiske møder og afholde sociale arrangementer, ligesom vi plejer. Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, og vi satser på den gode organisation som afsæt til fortsat vækst og udvikling. Det er vores dygtige og engagerede medarbejdere, der fortsat skal bære os frem i de kommende år, siger Jesper Leen Jensen.

John Jensen VVS er etableret i 1962 og har i mere end 50 år leveret VVS-løsninger til erhvervslivet. Virksomheden beskæftiger i dag ca. 200 medarbejdere.