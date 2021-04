Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt Høje-Taastrup Kommune, at skoler og SFO'er kan åbne i gen fra mandag den 12. april. Foto: Kenn Thomsen

Godt nyt: Skoler og SFO'er kan åbne igen

Taastrup - 09. april 2021 kl. 12:18 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Så er der godt nyt for skoleelever og deres forældre: Fra på mandag den 12. april kan skolerne og fritidsordninger i Høje-Taastrup Kommune igen slå dørene op.

Den besked har Høje-Taastrup Kommune fredag modtaget fra Styrelsen for Patientsikkerhed, fortæller Kurt Scheelsbeck, formand for institutions- og skoleudvalget.

- Det er en super god nyhed. Vi har gået og været nervøse for, at nedlukningen ville trække ud i ugevis, hvis smittetallet blev ved med at ligge på dette niveau, men nu ser det ud til, at vi kan åbne, siger han.

Årsagen til genåbningen er, at Styrelsen for Patientsikkerhed er begyndt at regne med såkaldte testkorrigerede incidenstal, hvor man ikke bare kigger på, hvor mange der konstateres smittet, men også hvor mange der bliver testet. I de kommuner, hvor mange bliver testet, vil man i sagens natur også finde flere smittede.

Tæt på eksamen Genåbningen glæder Kurt Scheelsbeck, som særligt har været bekymret for afgangseleverne.

- Eksamenstiden nærmer sig jo, og jo tættere vi kommer, jo mere katastrofalt kunne det blive, hvis de ikke kunne komme i skole. Men jeg er sikker på, at man ude på skolerne nu arbejde meget målrettet på at sikre, at eleverne er bedst muligt klædt på til eksamenen. Det kan jo betyde meget for deres videre færd i livet, siger han og understeger, at det er op til skolerne at organisere eventuelle ekstra indsatser.

- Men nu skal vi have måde i institutions- og skoleudvalget i næste uge, og her vil jeg bede om, at vi får en forklaring på, hvad man kan gøre, og om der er behov for, at vi understøtter noget på det politiske område. Vi skal sikre, at eleverne bliver opdateret og hjulpet, siger Kurt Scheelsbeck.

Han understreger, at man også har stort fokus på elevernes trivsel, når de igen kommer tilbage på skolerne.

- Vi skal sikre, at vi får samlet de børn op, der har haft det hårdt under nedlukningen. Der er behov for, der bliver gjort en kæmpe indsats for at hjælpe alle godt videre, understreger han. De berørte forældre vil få uddybende information om genåbningen på Aula i løbet af dagen, fortæller udvalgsformanden.