Godt nyt: Her bliver prisen sænket næste år

- Vi sænker varmeprisen svarende til cirka 500 kroner for et standardhus på 130 m2. Det skyldes, at vi køber varmen billigere hos VEKS - Vestegnens Kraftvarmeselskab - men også at vi har glæde af vores lokale varmeproduktion i form af varmepumper, lyder det fra direktør Astrid Birnbaum.

Høje Taastrup Fjernvarme har i november taget en varmepumpe i brug til at udnytte overskudsvarme fra Nordeas datacenter på Helgeshøj Allé. I 2019 blev der installeret en varmepumpe til at udnytte varmen fra grundvandet ved Mølleholmen. Og netop nu er selskabet ved at sætte endnu en stor varmepumpe i drift i City2.

- Når vi allerede har et velkørende fjernvarmesystem i kommunen, er det oplagt at udbygge vores ledningsnet, så også beboere i naturgasområderne i Hedehusene og Fløng kan komme med på en bæredygtig varmeforsyning uden fossile brændsler. Vi forventer at få projektet godkendt af Høje-Taastrup Kommune i forhold til varmeforsyningslovens regler i begyndelsen af 2021. Og her er det vigtigt at bemærke, at projektforslaget bygger på, at tilslutning alene sker ud fra kundens eget valg, altså ingen former for tilslutningspligt, siger Nils Olsen.