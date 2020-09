Godt nyt: Flere ældre kan få hjælp til snerydning

Der blev strammet lidt for hårdt på skruen, da byrådet med budgettet for 2019 at ændre på kriterierne for, hvem der kan få hjælp til snerydning i Høje-Taastrup Kommune.

Ændringen betød nemlig, at man skulle være sengeliggende eller have »totale funktionsbegrænsninger« for at få hjælp, og det var lige stramt nok, lyder det nu.