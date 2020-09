Gode resultater på minigolf-banen

TIK Minigolf stillede op med fire deltagere til Fyns Minigolf Unions stævne Fyn Open på de meget udfordrende 18 huller i Kerteminde for nylig.

I Serie 2 klarede Ole Ipsen at gå 3 omgange i 142 slag, hvilket rakte til en fornem placering som nr. 1.

I Serie 1 gik Hans-Henrik Nielsen, som i august blev klubmester, at gå de tre runder i 139 slag, hvilket rakte til en fjerdeplads, kun to slag fra andenpladsen.

- TIK-Minigolf har kun eksisteret i to et halvt år, så de fornemme placeringer mod etablerede minigolfspillere, der har spillet i mere end 20 år er et flot resultat, som vi er stolte af, lyder det fra klubben.