Charlotte Ander Ernsø sagde sit job op og fik skabt ro i sin hverdag. Nu har hun stiftet virksomheden RO by Charlotte Ander, hvor hun hjælper andre mennesker med at skabe ro i sindet, så en hverdag med arbejde og familieliv bliver nemmere. Foto: Thea Hyldgaard

Gode råd: Sådan får du den rette balance mellem arbejde og fritid

Hun har selv haft et job med fuld fart på som chefkonsulent i sundhedssektoren, uden at tænke over, at det travle job også skal hænge sammen med livet uden for arbejdet.

Men i en sommerferie skete, der nærmest en åbenbaring for hende.

- Det var her, jeg for første gang mærkede følelsen af ro i kroppen. Inden da syntes jeg, det var svært at finde balancen, fordi jeg bare havde travlt. Jeg var på hele tiden. Men jeg fik rettet fokus ind på at skabe den rette work-life balance. Jeg begyndte med lidt hjemmearbejde, men jeg valgte at sige mit gode job op for at arbejde med skabe ro i mennesker, fortæller Charlotte Ander Ernsø, der bor i Taastrup og driver sin virksomhed i Taastrup og på Frederiksberg.