Gode råd: Det skal du holde øje med, når du tænder for varmen

Det er blevet koldere udenfor, ser man blandt andet på rimfrosten i græsset om morgenen.

Det er tegn på, at den nye fyringssæson er i gang, og man har brug for at tænde for varmen hjemme i stuerne.

Jean Honoré fra Høje Taastrup Fjernvarme har i den anledning nogle tips til, hvad vi som varmeforbrugere skal holde øje med i den forbindelse.

- Mange har haft varmeanlægget sommerlukket, men nu er det tid at åbne for sommerluk-ventilen, hvis du ikke allerede har gjort det. Tjek også, om der er vand nok på anlægget. På manometeret skal pilen stå ud for den røde markering, siger Jean Honoré, der er projektleder hos Høje Taastrup Fjernvarme.

Skru op for varmen gradvist

Jean Honoré anbefaler, at man begynder med lidt varme og så skruer gradvist op i takt med, at det bliver koldere.

- På alle dine radiatorer bør du tjekke, at termostat-håndtaget virker. Har du ikke rørt termostaten i hele sommeren, kan ventilen sætte sig fast, så der altid enten er lukket eller åbent for varmen. Derfor er det en god idé at dreje op og ned for termostaten med jævne mellemrum for at holde ventilen vedlige.

Snyd ikke din termostat

Alle termostater i samme rum skal være indstillet ens. Det er også vigtigt at undgå, at gardiner eller store møbler dækker for termostaten og holder på varmen, så føleren i termostaten snydes til at tro, at der høj nok temperatur i hele rummet.

- Er der et rum, man gerne vil holde lidt køligere, så sørg for, at døren er lukket. Ellers vil radiatorerne i de øvrige rum også varme dette rum op, siger Jean Honoré.

Luft ud og tjek forbruget

Endelig er det vigtigt at lufte boligen ud et par gange om dagen for at sikre et godt indeklima. Luk for termostaten i de fem minutter, udluftningen varer.

- Og selvfølgelig skal du holde øje med din måler og dermed dit forbrug. På Høje Taastrup Fjernvarmes hjemmeside kan du sammenligne dit forbrug med samme periode året før og med vores standardtal. Ligger dit forbrug højt, kan det være tid at få tjekket anlægget af en fagmand, siger Jean Honoré.