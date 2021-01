Glimt fra gemmerne: Husker du de gamle butikker?

Engang for ikke så mange år siden hed hovedstrøget gennem stationsbyen Taastrup »Køgevej«, og det bliver vejen stadig kaldt af en del af de ældre borgere i byen, selvom den skiftede navn til Taastrup Hovedgade 1. januar 2006.

Siden slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet har en stor del af Taastrups butikker og detailhandel været koncentreret om denne vej.

Dog har der gennem tiden været en vis udskiftning i typen af butikker. Et lille dyk ned i gamle billeder fra Taastrup Hovedgade viser, at der blandt andet har været en tobaksforretning ved navn »Den Hvide Butik« på Køgevej 41, og at Butik 97 og Picardy Konditori lå ved Køgevej 97 samt at der foran Taastrup Nykirke også har været butikker - blandt andet en slagter og en blomsterbutik.