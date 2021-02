Glimt fra gemmerne: Et samlende hus

I Fløng ligger et hvidmalet hus, der gennem hele sin levetid har haft til formål at samle landsbyens befolkning. Fløng Forsamlingshus har hele to adresser, Soderupvej 9 og Fløng Byvej 12A. Huset ligger lige der, hvor de to veje deles af en sti.

Fløngs førstelærer Henrik Lund tog initiativet til at bygge et forsamlinghus i 1925. Han stod også i spidsen for det udvalg, der stod for udførelsen. Den 17. maj 1925 blev det vedtaget at opføre et gymnastik- og forsamlingshus, dagen efter blev materialerne til den første udgave af forsamlingshuset købt og hentet i København, og byggeriet begyndte den 15. juli. Huset blev indviet den 9. december samme år, men stod først helt færdigt i starten af 1926. Det kostede dengang 15.000 kroner at bygge forsamlingshuset.