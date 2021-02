Glimt fra gemmerne: Da stationen blev indviet

Selve stationsbygningen med de tre buede haller, der er placeret på en bro over togskinnerne og baneterrænet, anses for at været et af kommunens vartegn.

Tegnesstuen Jacob Blegvad A/S vandt konkurrencen om at tegne stationen og stå for byudviklingen i området omkring. Tanken var at skabe et regionalt center. Selve stationen var tænkt som et regionalt trafikknudepunkt. Det sås blandt andet ved, at S-togbanen, der før gik til Taastrup Station, nu blev forlænget til Høje Taastrup. Siden 1988 har også alle fjerntog standset i Høje Taastrup, grundet en sporudvidelse.