Glimt fra gemmerne: Da byen fik sit eget plejecenter

I begyndelsen af 00'erne var Sengeløse Plejecentre et af de tre kommunale plejecentre, der blev moderniseret og udvidet rent boligmæssigt. Dertil blev det gamle eternittag på landsbyens plejecenter udskiftet. Den moderniserede del af centret blev indviet i 2005. I 2018 åbnede en ny café på plejecentret. Tanken bag var at have et hyggeligt mødested for beboere og pårørende.