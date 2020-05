Borgmester Michael Ziegler glæder sig over, at den nye aftale om en udligningsreform ender med at blive en gevinst for Høje-Taastrup Kommune. Foto: Kenn Thomsen

Glæde over øget tilskud - og en varm tak til Venstre

Taastrup - 05. maj 2020

Høje-Taastrup står til at blive en af vinderne i den udligningsreform, der tirsdag formiddag blev præsenteret af Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet.

Med aftalen står Høje-Taastrup nemlig til at få et større tilskud, nemlig 12,94 millioner kroner ekstra om året.

Og det glæder borgmester Michael Ziegler (K).

- Det er jo en markant forbedring i forhold til det første udspil fra regeringen, hvor Høje-Taastrup Kommune stod til at tabe 15 millioner kroner på selve udligningen, siger han og forklarer, at en række andre foreslåede ændringer ville have betydet et samlet tab på 37-39 millioner kroner for Høje-Taastrup.

- Så det er bestemt til at leve med, at vi nu ser ud til at modtage 13 millioner kroner ekstra, siger han. Også de lokale socialdemokrater er tilfredse med resultatet. - Hos os er der stor glæde over aftalen, som regeringen har fået på plads - et resultat der er langt bedre end det udspil, der lå helt tilbage fra den borgerlige regerings tid, hvor Venstre og De Konservative stod til at ville tage et meget stort millionbeløb fra vores kommune. Jeg tror, den fælles indsats fra hele byrådet har medvirket til at sikre et bedre resultat for Høje-Taastrup Kommune, siger Peter Faarbæk (S), som kalder aftalen "rigtig god for borgerne i Høje-Taastrup".

Tak til Venstre Den konservative borgmester sender i den anledning en varm tak til partiet Venstre.

- Vi kan jo se, at det er dem, der har trukket resultatet i denne retning. Det var påfaldende, at vi i regeringens første udspil stod til at tabe mange millioner, mens de socialdemokratiske kommuner på Vestegnen stod til at vinde på reformen. Så en varm tak til Venstre herfra, siger Michael Ziegler.

Koster hovedstaden dyrt Men selvom aftalen isoleret set er god for Høje-Taastrup Kommune, så er borgmesteren ked af, at man med aftalen flytter omkring 800 millioner kroner fra hovedstadsområdet til det øvrige Danmark.

- Det lader til, at man har købt ind på fortællingen om de rige hovedstadskommuner og de fattige jyske kommuner, selvom vi kan se, at borgerne i hovedstadsområdet har et langt lavere rådighedsbeløb. Det er ærgerligt, siger han.