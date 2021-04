Jan Sundberg, der er indehaver af Restaurant Hereford, er glad for, at han igen må byde kunderne velkommen. Foto: Kim Rasmussen

Glæde over genåbning: Det bliver med det store smil på

Taastrup - 16. april 2021 kl. 15:16 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Mens flere lande har gang i en tredje bølge med coronavirus, går det i Danmark så godt, at vi i stedet kan åbne samfundet mere op.

I morges stod restaurant- og cafeejere op til nyheden om, at de allerede må åbne for både inde- og udeservering på onsdag den 21. april.

Det vækker glæde hos Jan Sundberg, der ejer restauranten Hereford Steakhouse i Taastrup.

- Det er super fedt, og jeg er meget glad, men vi skal også have noget fart på for at kunne nå det. Men det er nødvendigt, for det har været et hårdt år. Men vi glæder os til at byde kunderne velkommen. Det bliver med det store smil på og så vi giver vi et glas bobler til kunderne resten af måneden for at byde velkommen, siger Jan Sundberg.

Bordreservationerne er allerede tikket ind fra fredag morgen på både mail og telefon, så nu skal medarbejderne kaldes ind, så de er klar til næste uge.

- Nu sker der noget. Jeg skal have drengene tilbage i køkkenet og tjenerne tilbage på arbejde. Vi glæder os til at se hinanden igen, for vi er ved at få kuller derhjemme, og nu skal vi i gang, så vi kan tjene nogle penge, siger Jan Sundberg.

Betingelserne for at kunne gå på restaurant og spise indenfor er, at man bestiller bord og har et gyldigt coronapas.

Jan Sundberg forstår ikke modstanden mod det.

- Man viser jo også en billet på sin telefon, når man går i biografen. Det er ikke anderledes, og jeg forstår ikke dem, der frygter, at man kan stjæle personlige oplysninger. Det er sådan lidt sølvpapirshat. Generelt synes jeg egentlig, at vores regeringen har gjort det rigtig godt for at passe på os alle sammen. Jeg ville ikke bytte med Spanien, hvor jeg har hus, eller Frankrig, hvor jeg har en ven, der driver restaurant, siger Jan Sundberg.

Genåbningsaftalen, der blandt andet tillader restauranter at åbne i næste uge, blev indgået af alle partier i Folketinget på nær Nye Borgerlige.

