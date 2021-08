Glæde i kirkerne: Det betyder rigtig meget

Her er der nemlig flere middelalderkirker, som ikke er store, men som har stor betydning for mange af de lokale beboere.

Kirkeminister Joy Mogensen (S) fortæller, at hun har set frem til dagen, hvor sundhedsmyndighedernes nye anbefalinger giver mulighed for at udfase adgangsbegrænsningerne til indendørs gudstjenester og andre aktiviteter i folkekirken og andre trossamfund.

- Det har været meget svært at forstå, at der var grænser for, hvor mange man kunne samles i kirken til et bryllup eller en konfirmation, men ikke til festen bagefter. Derfor er jeg naturligvis rigtig glad over de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som ni ud af ti partier i Folketinget havde aftalt, at vi skulle vente på. Nu kan både små og store familier igen mødes i kirken og synge sammen som før til både hverdag og fest. Det trænger vi til, siger hun.