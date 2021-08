Se billedserie De første skoledage på Høje Tastrup Gymnasium har handlet mest om at få rystet de mange nye elever sammen. Foto: PR Foto: Cecilie Bech Corcoran

Glad skolestart på gymnasium: Rekordmange HF'ere i år

Taastrup - 13. august 2021 kl. 15:48

Der var store smil og højt humør, da Høje-Taastrup Gymnasium i denne uge åbnede dørene både nye og gamle elever,

Et rekordstort antal elever har i år søgt HF på Høje-Taastrup Gymnasium, så det var både stx'ere og hf'ere, der fyldte pladserne på græsplænen til rektors velkomsttale onsdag den 11. august.

Louise Østergaard Olsen går i 2.r og er en af de elever, der fungerer som tutor for de nye HF-elever:

- Det har været en god start, synes jeg. Det har været sjovt at have ansvaret for den nye klasse og få dem til at engagere sig i skolen og hinanden. Det er vigtigt, at man får en god start, det er derfor, jeg har meldt mig til at være tutor, siger hun.

Torsdag eftermiddag bragede tonerne af Artigeardits hit Advokat ud af højttalerne til caféen, hvor både nye og gamle elever hygger sig med hinanden. På græsset blev der spillet rundbold, indenfor bordtennis, og eleverne sad i små grupper og nød gensynet efter ferien.

- Det er ham, der skal spille til introfesten, griner Mine til hendes nye klassekammerat, Elif.

Mine og Elif er begge startet i rød klasse, som er en stx-klasse.

- Jeg var virkelig spændt og nervøs inden jeg kom i går morges, fortæller Elif, som har gået på Gildbroskolen i Ishøj.

- Men jeg prøver at være social, for jeg glæder mig til at møde en masse nye mennesker. Og det har været nogle gode dage, vi har allerede lært mange at kende i klassen. Nu er jeg bare nervøs for når lektierne kommer.... Men jeg er forberedt, så det skal nok gå.

Også Mine, som har gået på Charlotteskolen i Hedehusene, er lidt nervøs for, om det bliver svært:

- Jeg VED det bliver svært, siger hun med et grin.

Onkler og tanter hygger med

De nye elever møder i opstartsdagene både deres nye klassekammerater og lærere og et engageret hold af introelever, som sørger for at de lærer hinanden at kende og hurtigt får stablet et fællesskab på benene.

Derudover er der også et hold af tidligere studenter, som er med til at gøre starten god. Onklerne og tanterne, der blev studenter i sommer, deltager også i torsdagens opstartscafé. »Onkel« Emil Can Atan er glad for at være tilbage på skolen - som han kun forlod for lidt over en måned siden - og han har travlt med at uddele smil og hilsner til gamle lærere, klassekammerater og venner, der stadig går på skolen.

- Jeg husker selv, hvor fantastisk jeg oplevede at starte her for 3 år siden, så det er fedt at kunne være med til at give de nye en god start, fortæller Emil Can.

Han og de andre »tanter« og »onkler« er med til opstartscaféen og kommer også og hjælper i baren til introfesten.

- Jeg skal starte med at læse HA/IT på CBS lige om lidt, men det er fedt lige at få lidt af gymnasiestemningen tilbage inden det bliver noget helt andet på universitet.

Også rektor Ida Diemar er tilfreds med skolestarten.

- Det har været en virkelig god opstart, smiler hun og glæder sig over at byde de nye elever velkommen til en skole, hvor elevdemokrati, fællesskab og faglighed går hånd i hånd:

- Vores elever kommer til en skole, hvor det sociale og det faglige følges ad, og hvor vores elever er engagerede og dygtige. Og det er fantastisk at se, hvordan nye og gamle elever hurtigt finder hinanden og ikke er bange for at tale sammen på kryds og tværs, siger hun.

Der er i alt startet ni 1.g og 1.hf-klasser på Høje-Taastrup Gymnasium i dette skoleår.