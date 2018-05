Send til din ven. X Artiklen: Glad mor efter politisk beslutning: - De skal have et klap på skulderen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Glad mor efter politisk beslutning: - De skal have et klap på skulderen

Taastrup - 31. maj 2018 kl. 17:26 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forældrene til de voksne udviklingshæmmede på bostedet Pile Allé er lettede og glade for, at et enig byråd ikke har lukket det bosted, som deres børn bor på.

Det fortæller Birthe Holst Christensen, som er mor til 44-årige Mads, der har Downs Syndrom og bor på bostedet Pile Allé.

På trods af at bostedet kører med underskud, valgte byrådet alligevel at følge socialudvalgets indstilling om ikke at lukke bostedet, som administrationen i Høje-Taastrup Kommune ellers have indstillet til.

»Udvalget har virkelig hørt efter, og de skal have et klap på skulderen. De har været deres opgave voksen,« siger Birthe Holst Christensen.

Efter møder med socialudvalget og en kamp for at forklare i den politiske høringsproces er det endt med, at de voksne på bostedet Pile Allé kan blive boende sammen, som de har gjort i 24 år.

»Det betyder alt for os. Alle forældrene er lettede og lykkelige over, at det ikke blev som anbefalet. Selvom min søn ikke havde brudt sig om det, havde jeg taget ham hjem, så han kunne bo hos os, og så kørt ham af sted til arbejdet i Taastrup,« siger Birthe Holst Christensen, der bor i Reerslev.

Hun tør næsten ikke tænke på konsekvenserne, hvis politikerne havde fulgt anbefalingerne.

»Vi var ulykkelige over, at administrationen anbefalede en lukning, for det værste ville være, at de ikke skulle bo sammen. Det kunne tyde på, at de (administrationen, red.) ikke har føling med de her mennesker. Samtidig er vi lykkelige over, at socialudvalget lyttede til os, for vi var skrækslagene for, hvad det ville komme til at betyde, hvis beboerne skulle skilles ad,« siger Birthe Holst Christensen og fortæller, hvad det kunne risikere at få af konsekvenser ved en lukning af bostedet.

»De har brug for en struktureret hverdag og ville slet ikke kunne forstå det. De ville blive syge af det, hvis de skulle flytte, for de er ekstremt følsomme over for forandringer.«

De udviklingshæmmede voksne, der bor på bostedet har ikke været inddraget i processen, da både forældre og personale har skånet dem, så de ikke skulle bekymre sig.