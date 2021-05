Leif Lindbjerg er nuværende formand for Bedre Psykiatri i Taastrup/Albertslund, men der er brug for nye kræfter. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Giv en håndsrækning til psykiatrien

Taastrup - 09. maj 2021 kl. 15:57 Kontakt redaktionen

Oplever du også, at psykiatrien trænger til et løft? Måske er du pårørende eller kender nogen, der er det. Så ved du også, at psykisk sygdom griber dybere ind i den enkelte families liv end de fleste fysiske lidelser.

I landsforeningen Bedre Psykiatri er der mulighed for at give en håndsrækning til psykiatrien, der kan bruges til noget.

Bedre Psykiatri har over 60 lokalforeninger. En af disse dækker Taastrup og Albertslund, og her har man gennem de sidste mange år arrangeret foredrag om psykisk sygdom, lavet samtalegrupper for pårørende, inviteret til cafémøder og meget andet. Alt sammen for at øge kendskabet til psykisk sygdom og hjælpe mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.

Vil du være med? Lige nu står lokalforeningen overfor en fornyelse, og med en sund økonomi og et godt netværk er der et stærkt udgangspunkt for nye tilbud og aktiviteter, der kan gøre en forskel for pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Det er der brug for.

Flere har allerede meldt sig til det spændende arbejde, og i starten af maj mødes den nye lokalforening for at tale sammen om fremtidens muligheder. Kunne du tænke dig at være med til at arrangere foredrag, samtalegrupper eller pårørendecaféer, at stå for lokalforeningens kommunikation, økonomi og fundraising, at gøre en indsats til det kommende kommunalvalg - eller har du andre gode idéer til, hvordan vi kan forbedre tilværelsen for pårørende til mennesker med psykisk sygdom - så kan du være med.

Man kan kontakte organisationskonsulent i Bedre Psykiatri Kathrine Hegelund på kh@bedrepsykiatri.dk eller 71 74 96 11 eller nuværende formand, Leif Lindbjerg på 22 67 18 35 og høre nærmere.