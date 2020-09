Gik på pension under corona: Nu får Klaus sin reception

Han sagde farvel til jobbet med et håb om, at de mange projekter, han har stået bag, bliver en succes. At de mennesker, der skal bo og arbejde i de nye byområder får glæde af de streger, han har været med til at sætte på papiret.

- Mit arbejdsliv kunne have taget mange veje, og det er vel tilfældigheder, der gør, at jeg sidder her. Men jeg er meget taknemmelig for, at jeg har fået lov til at skabe nogle rammer for fremtiden, der forhåbentlig kan være med til at skabe et godt liv for mange mennesker, har han fortalt i et stort interview i forbindelse med sin afsked.