Ghettolisten er forsinket

»Som følge af situationen omkring Covid-19 blev der i foråret 2020 lanceret en række hjælpepakker med henblik på at holde hånden under det danske erhvervsliv. Et af tiltagene omhandlede en generel udsættelse af de almindelige frister for personligt ejede virksomheder med hensyn til indberetninger af virksomhedsoverskud mv. til Skattestyrelsen for indkomståret 2019. Fristerne blev i den forbindelse rykket fra juni 2020 til 1. september 2020, hvilket har forsinket de indkomstdata, der skal anvendes til udarbejdelsen af listerne over udsatte boligområder. Det betyder, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som er ansvarlig for udarbejdelsen af listerne over udsatte boligområder, ikke kan få data fra Danmarks Statistik tids nok til at behandle dem med henblik på offentliggørelse inden den 1. december 2020«, lyder det fra ministeriet.