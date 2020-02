Fremover vil man ikke kun kunne få genoptræning på Sundhedscenter Espens Vænge, når man skal genoptræne et knæ efter eksempelvis en operation. Området skal nemlig sendes i privat udbud, har et flertal i byrådet besluttet.

Genoptræning skal i udbud: Få privat hjælp til knæet

Det blev resultatet af en længere sagsbehandling og debat i byrådet, hvor et flertal bestående af De Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Lokallisten besluttede at sende en lille del af genoptræningsområdet i udbud.

Hvis du i fremtiden skal have genoptrænet dit knæ efter en operation i Høje-Taastrup Kommune, så vil du kunne vælge at få behandling hos en privat fysioterapeut - på kommunens regning.

