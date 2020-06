Leif og Ingelise Mejlbro markerede sammen med Ole Sørensen, at det i dag var 100 år siden, at Sønderjylland blev genforening med Danmark. Det skete ved genforeningsstenen ved Taastrup Nykirke i Taastrup.

Genforeningen markeret spontant: Rødder ligger dybt i os

Mandag den 15. juni er det Genforeningsdag i hele Danmark. Det er dagen, der markerer, at det i 2020 er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

Tre sønderjyder, der bor i Taastrup mødtes mandag ved genforeningsstenen ved Taastrup Nykirke for at markere dagen.

- Mine bedsteforældre gik i tysk skole, men var dansksindet. De var omkring 25 år i 1920, og jeg har hørt historier, om hvordan man dengang holdt kaffeborde privat, hvor man sang sammen på dansk. Så det er rødderne fra vores forældre, der gør, at det er vigtigt, siger Ole Sørensen.

Ingelise og Leif Mejlbro er gift og begge fra Sønderjylland. Ingelise Mejbro kommer fra Sønderborg og Leif Mejlbro er opvokset flere steder i Sønderjylland nemlig Bækken ved Rinkenæs, Broager og Høruphav. De kom begge til Taastrup for at arbejde.

De er begge vokset op med fortællinger fra dengang og er enige om, at den dansk-tyske historie på godt og ondt har været en stor del af hverdagen. Det er en historisk begivenhed, der betyder utrolig meget for landsdelen og de danskere, der kommer derfra. Det mærker man tydeligt, når man taler med dem, og den ene anekdote efter den anden bliver fortalt.

Det er måske ikke alle, der kan sætte sig ind i de problematikker, der har hersket i den del af landet, mens Ole Sørensen understreger, at det er en vigtig begivenhed.

- Dannebrog betyder også rigtig meget for os, for da vi endelig fik lov at flage med det, var det en stor ting. Jeg har boet i Taastrup siden 1974 og altså den største del af mit liv, men rødderne fra Sønderjylland ligger dybt, siger Ole Sørensen og fortsætter.