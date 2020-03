Fra tirsdag klokken 10.00 kan man igen komme af med sit haveaffald på Høje-Taastrup Genbrugsstation på Lervangen 1-3. Vestforbrænding opfordrer dog til, at alle ikke kommer ved åbningstid, og at man overvejer en ekstra gang, om man kan vente lidt med at komme af med affaldet for at undgå kødannelser. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Genbrugspladsen åbner: Men brug den med omtanke

Taastrup - 30. marts 2020 kl. 11:43

Så skulle den være god nok: Genbrugspladsen på Lervangen 1-3 i Høje Taastrup slår dørene op for private igen i tirsdag den 31. marts klokken 10.00.

Mange borgere har brugt de seneste ugers nedlukning til at få ryddet ud i gemmerne i kælderen eller på at få givet haven en ordentlig tur, men det har betydet, at haveaffald og storskrald nogen steder har hobet sig op. Man har nemlig ikke kunnet komme af med sit affald på landets genbrugsstationer, som har været lukket på grund af corona-udbruddet.

Men ændrer sig altså fra i morgen. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer nemlig, at genbrugspladserne kan genåbne uden alt for stor smittefare, skriver Kommunernes Landsforening (KL) i en pressemeddelelse.

Og derfor slår den lokale genbrugsstation dørene op for private tirsdag den 31. marts klokken 10.00.

- Det har været afgørende for os, at en genåbning af genbrugspladserne kunne være sundhedsmæssig forsvarlig. Det helt overordnede hensyn i denne tid er, at vi skal begrænse smittespredning mest muligt, siger Jacob Bjerregaard, formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg.

Kun få ind af gangen Der bliver indført adgangsbegrænsning på genbrugspladsen på Lervangen, så der kun kommer et begrænset antal biler ind på pladsen af gangen - og derfor skal man forvente, at der kan være kø.

- Det er vigtigt, at vi alle sammen udviser tålmodighed, tager hensyn til hinanden og ikke mindst til de medarbejdere, der nu skal organisere pladserne på en anden måde. Jeg vil derfor opfordre til, at alle ikke kører afsted tirsdag morgen, og at man lige overvejer, om man kan vente med at aflevere sit affald i noget tid endnu, siger Jacob Bjerregaard.

Genbrugsstationen på Lervangen 1-3 følger fra tirsdag sine normale åbningstider og har derfor åbent klokken 10.00 - 18.00 hver dag.